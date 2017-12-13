Работа мечты: Сотрудника Московского зоопарка направили в Китай учиться правильно обниматься с пандами

В Китайский зоопарк отправят зоолога для обучения, в ходе которого кроме всего прочего его научат правильным "обнимашкам".

Сотрудники Московского зоопарка оборудуют новый павильон для панд из Китая. Для утверждения проекта специалисты из столичного зоопарка едут в Китай. Среди них зоолог, который научится там уходу за этими животными. Кроме всего прочего ему предстоит обучиться правильным "обнимашкам". Сейчас идут переговоры с зоопарком в Чэнду, об предоставлении Московскому зоопарку пары панд, которые будут способны размножаться.

Большая панда – это тихое существо в характерном черно-белом костюме, широко обожаемое во всем мире. Также панда считается национальным достоянием в Китае. Для WWF (всемирного фонда дикой природы) панда имеет особое значение, поскольку с 1961 года, момента основания этой организации, она изображена на их логотипе. Панда занесена в Красную книгу. Этих милых медведей обожают во всем мире за их дружелюбие.

На самом деле к дикой панде лучше не приближаться - своими острыми зубами и когтями они могут нанести человеку непоправимые увечья. А вот в неволе панды очень привязываются к тем, кто за ними ухаживает, и любят обниматься, в особенности малыши. Человеку, который не входит в круг постоянных контактеров, лучше близко не подходить к панде и в неволе.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео из Челябинского зоопарка и рассказывал о "медовом" зверьке кинкажу.

Видео: YouTube