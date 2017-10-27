РН "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-08" успешно стартовал с космодрома Байконур

К этому часу появилась информация, что "Прогресс МС-08" выведен на околоземную орбиту.

Старт ракетоносителя "Союз-2.1а" первоначально планировался на 11 февраля, но из-за сбоя был перенесен на резервную дату. Сегодня, 13 февраля, "Союз" успешно стратовал с космодрома "Байконур".

Старт состоялся в 11 часов 13 минут с шестой площадки космодрома "Байконур". Пуск прошел в штатном режиме без сбоев. Все ступени отделились, а грузовой корабль "Прогресс" успешно выведен на орбиту Земли. "Прогресс МС-08" должен состыковаться с МКС 15 февраля. Он везет на международную космическую станцию около 2,5 тонн грузов. Это топливо, вода, сжатый воздух, оборудование, продукты питания, медикаменты и личные вещи для космонавтов.

Видео: Космический центр "Южный"