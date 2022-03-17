РХБЗ: вспышка болезней животных может быть связана с работой биолабораторий на Украине

За прошлый год ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей.

Вспышки экономически значимых болезней в России в 2021 году могут быть связаны с работой биолаборатории на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Специалисты Минобороны РФ продолжают изучать материалы по украинским лабораториях, в которых упоминается о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. На брифинге Кириллов подчеркнул, что только за прошлый год ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей. По его словам, в России уничтожили около 6 миллионов голов домашней птицы. Европа потеряла на сельскохозяйственной отрасли около 2 миллиардов евро.

Ранее мы сообщили, что Минобороны РФ опубликовало доказательства финансирования США военно-биологических проектов на Украине.

Видео: Тelegram / ТАСС