РБК: мэр Борисполя Борисенко обратился к жителям с призывом покинуть город

Глава города пообещал населению вывоз из региона.

Журналисты РБК рассказали о том, что мэр Борисполя Владимир Борисенко обратился к местным жителям с призывом покинуть город. Данный населённый пункт располагается в 37 километрах от украинской столицы - Киева. Чиновник сослался "на практику тех мест, где ведутся бои". Он напомнил, что чем меньше гражданского населения остается в регионе, тем легче будет работать Вооруженным силам.

Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, и обратиться в call-центр, и по возможности уехать… кого нет возможности — вывезем, у кого есть — организованно, в колоннах, автомобилями своими можете выехать. Владимир Борисенко, мэр Борисполя

Напомним, что в Борисполе находится крупнейший аэропорт Украины. Там также размещены железнодорожная и автобусные станции.

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Фото и видео: Facebook (организация запрещена в РФ) / Володимир Борисенко