Пятеро бывших таможенников из Петербурга ответят за взятку в 900 тыс. рублей перед судом

Таможенники два года беспрепятственно впускали в Петербург цветы, овощи и электродвигатели из разных стран.

Стало известно в среду, 8 декабря, что пятерых бывших сотрудников петербургской таможни ответят перед судом за взятничество. Их обвиняют в получении крупной взятки по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, за два года, в период с 2019 по 2020 годы, таможенники беспрепятственно впускали в Петербург цветы, овощи и электродвигатели из разных стран. При этом они закрывали глаза на нарушения. Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд.

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