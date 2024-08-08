Пятерых участников организованной группы осудят в Иванове за аферу с проектом на ремонт кинотеатра

Пятерых участников организованной преступной группы осудят в городе Иванове за аферу с проектом на ремонт кинотеатра "Современник". Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что обвинение касается бывшего начальника местного Департамента строительства и архитектуры, генерального директора Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское объединение проектировщиков", руководителей двух проектных организаций и одной фирмы-субподрядчика.

В рамках проводимого расследования специалисты установили, что обвиняемые в 2019 году обеспечили беспрепятственное заключение контракта между профильным Департаментом и коммерческой организацией на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения. В реальности работы по договору выполнены не были, но чиновник организовал оплату за счёт бюджетных средств в полном объёме. Дополнительно известно, что часть денежных средств в размере 4,6 миллионов рублей трое участников организованной группы легализовали. Злоумышленники перечислили их на расчётный счёт юридического лица по фиктивному договору субподряда.

В ближайшее время материалы уголовного дела рассмотрит суд. пресс-служба МВД РФ по Ивановской области

Один из фигурантов расследования остается под стражей, еще трое - отправлены под домашний арест. Еще один подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Напомним, что факт противоправной деятельности фигурантов, которые похитили около 12 миллионов рублей, выделенных на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ивановского кинотеатра, был выявлен полицией в ноябре 2024 года.

В Иркутской области перед судом предстанет бывшая вице-мэр города Тулуна.

Фото и видео: МВД Медиа