Жители коммуналки в центре Петербурга ждут капитальный ремонт аварийного жилья 9 лет

Квартиру не включили в краткосрочный план капремонта.

Жители девятикомнатной коммунальной квартиры в центре Петербурга, которая была признана аварийной, ждут капитального ремонта уже 9 лет. Им пришлось обратиться к Уполномоченному по правам человека Александру Шишлову.

Жители опасаются, что прогнивший пол в квартире может рухнуть в любой момент. В документах указывается, что еще в 2012-м году несущие конструктивные элементы были в неудовлетворительном состоянии, а балки и дощатое заполнение повреждены гнилью.

Как оказалось, в 2014-м году по квартире была разработана и согласована проектная документация, но нужно, чтобы ее включили в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта. Этого не происходило из-за уменьшения объема государственной поддержки, то есть финансирования. После обращения Александра Шишлова квартиру в план все же внесли.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV