Пять продуктов помогут быстро заснуть и сладко спать до утра

Хорошо помогает бороться с бессонницей – инжир.

Названы пять продуктов, употребление которых незадолго до сна поможет быстро уснуть и спать спокойно. Об этом сообщил "МедикФорум".

Хорошо помогает бороться с бессонницей – инжир. Он содержит в себе магний, минералы. Его регулярное употребление способствует хорошему сну.

Чернослив тоже хорошо справляется с данной задачей, есть его нужно хотя бы за 30 минут до сна. Продукт помогает вырабатывать гормон мелатонин, вызывающий сон.

Мелатонина много и в фисташках, но главное не переборщить с ними, так как они содержат много калорий.

Банан лучше есть в послеобеденное время. Магний и калий помогают расслабить мышцы, а витамин B6 способствует приливу серотонина для большего расслабления.

Еще один продукт – ромашковый чай. Считается, что он обладает успокаивающим и снотворным эффектом.

В начале года ученые выяснили, что лечить депрессию можно бессонницей.

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