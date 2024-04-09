Пять песен группы "Ленинград" внесли в реестр запрещенных в России

Суд Петербурга запретил треки Ленинграда из-за угрозы для детей.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры и вынес решение о запрете распространения пяти композиций группы "Ленинград": "Кандидат", "НЕТХ... НЕ", "Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ", сообщает "КП Санкт-Петербург".

Согласно заключению экспертов, тексты песен содержат ненормативную лексику, а также признаки побуждения к насильственным действиям и поведению, способному нанести вред духовному, нравственному и психическому развитию детей. В решении указано, что материалы включены в реестр запрещенной информации, а доступ к сайтам с клипами этих песен заблокирован.

Лидер группы Сергей Шнуров через концертного директора Табриза Шахиди сообщил, что поддерживает решение суда, отметив, что данные композиции не предназначены для лиц младше 18 лет.

Фото: YouTube / Ленинград