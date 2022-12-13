Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор

МВД и ФСБ России задержали подозреваемого за надругательство за государственным флагом.

В Херсонской области пьяный мужчина пытался поджечь государственный флаг России, но в результате едва не пострадал сам. В настоящее время подозреваемый задержан правоохранительными органами. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ. Речь идет о надругательстве над национальными символами страны. Операция по поимке преступника проведена сотрудниками МВД совместно с силами ФСБ. Задача была выполнена после распространения в социальных сетях ролика, на котором зафиксировано правонарушение. Под украинскую музыку мужчина пытался поджечь флаг.

Установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Злоумышленником оказался 34-летний безработный житель города Алешки, ранее попадавший в поле зрения стражей правопорядка за пьяный дебош. пресс-служба полиции

Во время допроса задержанный пояснил оперативникам, что ночью после распития спиртного он похитил триколор с одного из административных зданий. В доме у местного жителя было обнаружено 20 коробок с коньяком. Полиция устанавливает, где подозреваемый их приобрел в условиях ограничений в регионе по продаже спиртной продукции.

Силовики задержали агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости