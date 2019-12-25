Нетрезвого водителя-лихача на "Ауди" остановили с погоней в Вартемягах

Мужчина ехал на красные сигналы светофора со скоростью под 200 км/ч.

Во втором часу ночи 8 марта сотрудники ДПС с погоней остановили пьяного водителя "Ауди". Иномарку в ходе рейда "Нетрезвый водитель" заметили на Выборгском шоссе в районе "Озерков", но автомобилист проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. Об этом рассказал "Дорожный инспектор".

Водитель гнал на скорости под 200 км/ч, проезжая все светофоры на красный сигнал и создавал множество аварийных ситуаций. В районе населенного пункта Вартемяги, уйдя по Приозерскому шоссе, автомобилист съехал на проселочную дорогу и пытался затаиться, но инспекторы все равно заметили машину. По словам самого водителя, он выпил пива перед поездкой, поэтому решил не останавливаться по требованию полиции.

Водитель не особенно переживал насчет безопасности и цели неостановки, не смотря на наличие двух пассажиров (девушек). Да и вел себя вызывающе: бахвалился и рассказывал, что обычно ему раньше удавалось скрываться от ДПС. В этот раз не повезло. Дорожный инспектор

В отношении мужчины составили семь административных протоколов, также у автомобилиста взяли биоматериал на предмет употребления наркотиков.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор