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Пьяный петербуржец с пистолетом угрожал посетителям "Академ-Парка"
Сегодня, 18:30
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Пьяный петербуржец с пистолетом угрожал посетителям "Академ-Парка"

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Дебошир ранее уже неоднократно судим за угрозу убийством, оскорбления представителя власти, а также за разбой и мошенничество.

Во вторник днем, 4 октября, нетрезвый петербуржец с газовым пистолетом угрожал посетителям в ТРК "Академ-парк" на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Мужчина ссорился с работником одного из магазинов и размахивал газовым пистолетом "Удар", угрожая расправой. В 15:05 его задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району. Обошлось без пострадавших. 

Дебошир ранее уже неоднократно судим за угрозу убийством, оскорбления представителя власти, а также за разбой и мошенничество. Его доставили в полицию. 

Фото: Piter.tv

Теги: академ парк, гражданский проспект, пистолет, посетители
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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