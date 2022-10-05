Пьяный петербуржец с пистолетом угрожал посетителям "Академ-Парка"

Дебошир ранее уже неоднократно судим за угрозу убийством, оскорбления представителя власти, а также за разбой и мошенничество.

Во вторник днем, 4 октября, нетрезвый петербуржец с газовым пистолетом угрожал посетителям в ТРК "Академ-парк" на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Мужчина ссорился с работником одного из магазинов и размахивал газовым пистолетом "Удар", угрожая расправой. В 15:05 его задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району. Обошлось без пострадавших.

Дебошир ранее уже неоднократно судим за угрозу убийством, оскорбления представителя власти, а также за разбой и мошенничество. Его доставили в полицию.

Фото: Piter.tv