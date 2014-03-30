Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию

Глава государства призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран Евросоюза и следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц.

Президент Владимир Путин утверждает, что власти не видят миграционных потоков в Евросоюз через границу России. Об этом он заявил на встрече с главой Международной федерации общества "Красного креста и Красного полумесяца".

Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше. Владимир Путин, президент России

Глава государства призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран Евросоюза и следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц.

Ранее мы сообщили, что Путин высказался о прошедших осенью выборах в Госдуму.

Видео: kremlin.ru