Путин заявил, что власти должны объединить усилия с бизнесом для развития переработки древесины

По словам главы государства, власти должны оказывать реальную поддержку отрасли.

Президент России Владимир Путин заявил во время сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что государству необходимо развивать поставку за рубеж переработанной древесины.

Государство пытается реализовать эту стратегию уже в течение многих лет. И в течение многих лет мы все возвращаемся и возвращаемся к центру поля. Владимир Путин, президент России

По словам Путина, власти должны оказывать реальную поддержку отрасли глубокой переработки древесины. Он отметил важность проекта, которые предлагает компания Evraz. Проект планируется реализовывать вместе с партнерами из Японии.

Ранее Путин заявил о гарантиях неразмещения ракет США на территории Японии.

Фото: Восточный экономический форум