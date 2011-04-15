Путин заявил, что в декабре будет заполнена газом вторая нитка "Северного потока – 2"

Общий объем поставок составит 55 млрд кубометров газа.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай" заявил, что в декабре будет завершена работа по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2".

Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 миллиарда кубометров. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока-2". Владимир Путин, президент России

Отмечается, что порядка 55 млрд кубометров газа составит общий объем поставок. Путин подчеркнул, что объем приличный, если учитывать, что, согласно подсчетам, дефицит на европейском рынке составит 70 млрд кубометров.

Владимир Путин также заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от COVID-19.

Видео: YouTube / Valdai Club