  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:44
108
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил, что без повышения ключевой ставки ЦБ в России ситуация могла бы быть как в Турции

0 0

Президент положительно оценил работу правительства и ЦБ в этом году.

В четверг, 23 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит в Манеже в Москве. Глава государства отвечает на вопросы журналистов.

Путин заявил, что без повышения ключевой ставки ЦБ ситуация в России могла бы быть сейчас как в Турции. Президент также положительно оценил работу правительства и Центробанка России в 2021 году.

Глава российского государства сказал на пресс-конференции также, что население в 146 млн человек для России недостаточно. 

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 

Теги: большая пресс-конференция владимира путина, повышение ключевой ставки цб
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии