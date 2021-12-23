Путин заявил, что без повышения ключевой ставки ЦБ в России ситуация могла бы быть как в Турции

Президент положительно оценил работу правительства и ЦБ в этом году.

В четверг, 23 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит в Манеже в Москве. Глава государства отвечает на вопросы журналистов.

Путин заявил, что без повышения ключевой ставки ЦБ ситуация в России могла бы быть сейчас как в Турции. Президент также положительно оценил работу правительства и Центробанка России в 2021 году.

Глава российского государства сказал на пресс-конференции также, что население в 146 млн человек для России недостаточно.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина