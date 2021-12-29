Путин заявил, что Россия не хочет войны

Глава РФ объяснил, что для недопущения войны в Европе следует принять гарантии безопасности.

Россия не хочет войны. Такое заявление во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем сделал российский президент Владимир Путин. Политики встретились на рабочем мероприятии в Москве. Глава РФ ответил на вопрос корреспондента из Deutsche Welle о том, исключает ли он вероятность войны в европейском регионе. По мнению политика, РФ так и не получила от западных коллег конструктивной и предметной реакции на предложения.

Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера России, дипломаты видят в полученных от НАТО и США документах "некоторые элементы, которые можно обсуждать". При этом Москва готова вести диалог по совокупности с основополагающими пунктами, которые для страны имеют первоочередное значение.

Олаф Шольц добавил к речи коллеги, что ему и другим представителям поколения послевоенной Европы просто "невообразима" война на континенте. Путин в ответ на это подчеркнул, что и сам является представителем данного поколения, но при этом он застал нечто подобное. Речь идет о развязанной НАТО войне против Югославии. В тот период военный блок бомбил европейскую столицу - Белград. ПРи этом у НАТО не было для этого санкций от Совета Безопасности ООН.

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Фото и видео: Kremlin.ru

