Путин заявил, что Россия может вновь выйти на рекордный объем поставок энергоносителей в Европу

В 2020 году объем поставок из России составил 179,35 млрд куб. м.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объем поставок энергоносителей в Европу, это касается и газа.

По его словам, в 2020 году объем поставок из России составил 179,35 млрд куб. м. А за девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м.

Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа. Владимир Путин, президент России

По словам Путина, для России рекордным по поставкам энергоносителей в дальнее зарубежье стал ранее 2018 год. Прежде всего речь идет о Европе. В 2018 году было поставлено 201,7 млрд куб. м., в 2019 году - 199,4 млрд куб. м. По словам Путина, снижение связано с "запросами партнеров" РФ.

Путин также указал на возможный потенциал приливной энергетики. Глава государства попросил коллег изучить данную возможность во время правительственного совещания.

Видео: Kremlin.ru