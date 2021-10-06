Путин заявил, что Россия может вновь выйти на рекордный объем поставок энергоносителей в Европу

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объем поставок энергоносителей в Европу, это касается и газа.
По его словам, в 2020 году объем поставок из России составил 179,35 млрд куб. м. А за девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м.
Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа.
Владимир Путин, президент России
По словам Путина, для России рекордным по поставкам энергоносителей в дальнее зарубежье стал ранее 2018 год. Прежде всего речь идет о Европе. В 2018 году было поставлено 201,7 млрд куб. м., в 2019 году - 199,4 млрд куб. м. По словам Путина, снижение связано с "запросами партнеров" РФ.
Путин также указал на возможный потенциал приливной энергетики. Глава государства попросил коллег изучить данную возможность во время правительственного совещания.
Видео: Kremlin.ru
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