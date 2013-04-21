Путин выступил за конкуренцию предприятий ОПК при выпуске гражданской продукции

К 2025 году уровень гражданской продукции на предприятиях ОПК должен составить 30%.

Президент России Владимир Путин заявил, что он считает необходимой конкуренцию среди оборонных предприятий страны при выпуске гражданской продукции. Об этом он сказал в ходе беседы с вице-премьером Юрием Борисовым.

Он предоставил Путину отчет о диверсификации отечественного ОПК. По словам Борисова, по результатам прошлого года доля гражданской продукции оборонных предприятиях составила 25,6%.

Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Напомним, глава государства ранее поручил достичь 30-процентного уровня гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году. Кроме того, к 2030-му году данный уровень должен составлять 50 процентов.

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Видео: YouTube / Россия 24