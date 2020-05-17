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Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

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Президент отметил роль российского образования в достижении этой цели.

Россия обладает высокотехнологичным видом вооружения,которых нет ни у одной страны мира. Об этом Владимир Путин сказал в эфире телеканала "Россия 1". 

По словам президента, это стало возможным благодаря наличию в России фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров.

Мы это сделали, опираясь именно на то, о чем я только что сказал
 Владимир Путин

Глава России добавил, что в будущем все достижения военной сферы необходимо "трансформировать в гражданские сферы". 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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