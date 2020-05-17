Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Президент отметил роль российского образования в достижении этой цели.

Россия обладает высокотехнологичным видом вооружения,которых нет ни у одной страны мира. Об этом Владимир Путин сказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам президента, это стало возможным благодаря наличию в России фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров.

Мы это сделали, опираясь именно на то, о чем я только что сказал

Владимир Путин

Глава России добавил, что в будущем все достижения военной сферы необходимо "трансформировать в гражданские сферы".

Видео: kremlin.ru