Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Россия обладает высокотехнологичным видом вооружения,которых нет ни у одной страны мира. Об этом Владимир Путин сказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам президента, это стало возможным благодаря наличию в России фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров.
Мы это сделали, опираясь именно на то, о чем я только что сказал
Владимир Путин
Глава России добавил, что в будущем все достижения военной сферы необходимо "трансформировать в гражданские сферы".
Видео: kremlin.ru
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