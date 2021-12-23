Путин: создается впечатление, что Украина готовит наступление на Донбасс

Все чаще от Киева звучит слово "война", отметил глава государства.

Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию на востоке страны. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва не может не реагировать на заявления и действия Киева, потому что они вынуждают Россию думать о перспективах собственной безопасности.

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер задался вопросом, как страна может спокойно жить дальше, когда ей приходится оглядываться на новые системы вооружений у государственных границ. Путин допустил, что под прикрытием этих новых систем Киев может "толкнуть радикалов" в сторону Донбасса и Крыма.

Ранее Путин заявил, что на Украине уничтожают тех политиков, которые хотят выстраивать отношения с Россией.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина