Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Президент РФ Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства посетил завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Во время общения с журналистами ему задали вопрос о будущей встрече с американским лидером. Однако корреспондент, задававший вопрос, случайно перепутал фамилии Путина и Трампа. На это президент ответил шуткой.
Когда встречаюсь с Путиным? Каждый день. В зеркало смотрюсь.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин посетил петербургское предприятие по производству беспилотников.
Видео: ТАСС
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