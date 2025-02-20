Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Корреспондент, задававший вопрос, случайно перепутал фамилии Путина и Трампа.

Президент РФ Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства посетил завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Во время общения с журналистами ему задали вопрос о будущей встрече с американским лидером. Однако корреспондент, задававший вопрос, случайно перепутал фамилии Путина и Трампа. На это президент ответил шуткой.

Когда встречаюсь с Путиным? Каждый день. В зеркало смотрюсь. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин посетил петербургское предприятие по производству беспилотников.

Видео: ТАСС