  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:23
65
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

0 0

Корреспондент, задававший вопрос, случайно перепутал фамилии Путина и Трампа.

Президент РФ Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства посетил завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Во время общения с журналистами ему задали вопрос о будущей встрече с американским лидером. Однако корреспондент, задававший вопрос, случайно перепутал фамилии Путина и Трампа. На это президент ответил шуткой.

Когда встречаюсь с Путиным? Каждый день. В зеркало смотрюсь.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин посетил петербургское предприятие по производству беспилотников.

Видео: ТАСС

Теги: владимир путин, дональд трамп, президент россии, президент сша, шутка
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии