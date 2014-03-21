Глава России указал на то, что население Донбасса и Новороссии не хотят находиться под украинской властью.

Москва освободит подконтрольные сейчас киевскому режиму территории Донбасса военным путем или Вооруженные силы Украины сами уйдут оттуда. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью для журналистов с индийского телеканала India Today. Политический лидер таким образом ответил на вопрос иностранной корреспондентки о том, как завершится специальная военная операция или региональный конфликт в целом. В Кремле указали, что наша страна ранее признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми от Киева, а позже эти регионы вошли в состав российского государства в рамках "административных границ".



Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались. Владимир Путин президент России

Владимир Путин добавил, что во время официальной рабочей встречи с американскими представителями в Москве делегаты обсудили каждый пункт мирного плана вашингтонской администрации по Украине. Он подтвердил информацию о том, что в некоторых моментах Москва уведомляла гостей о готовности обсуждать этот вопрос, а где-то сообщали о невозможности согласиться с позицией.

Фото и видео: YouTube / India Today, Telegram / ВЕСТИ