Путин рассказал, как в лихие девяностые "спал с ружьем"

Об этом факте журналистам сообщил его друг – виолончелист Сергей Ролдугин.

Недавно в социальных сетях появился очередной документальный фильм в поддержку Президента РФ. Его автором стал журналист телеканала «Россия» Андрей Кондрашов. Во второй части фильма корреспондент беседовал с другом президента - виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Музыкант признался, что в прошлом десятилетии будущий президент, работая в Санкт-Петербурге, не раз оказывался в опасных ситуациях. К примеру, в 1990-е годы ему приходилось в буквальном смысле "спать с ружьем".

Владимир Путин прокомментировал эту информацию:

Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет. Владимир Путин

Также он отметил, что в разговорах о "бандитском Петербурге" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".