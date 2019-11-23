Путин призвал "терзать и трясти" чиновников для решения проблем россиян

Президент призвал "нравственных" людей представлять облик "Единой России".

Чиновников нужно "терзать и трясти" и добиваться от них нужных для граждан решений. Такими словам Владимир Путин призвал к действиями "Единую Россию".

Он подчеркнул, что его коллеги должны на местах замечать плохую работу чиновников. Именно такие люди - "с внутренней позицией и нравственными ориентирами" - должны определять облик и репутацию "Единой России".

Путин отметил, что партия не должна ассоциироваться с конъюнктурщиками, которые при случае "сдадут страну". У настоящих единороссов нет "нет морального права что-то где-то схалтурить и прикрыться популизмом".

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin