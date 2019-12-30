Владимир Путин приедет в Петербург на годовщину прорыва блокады Ленинграда

Президент посетит мемориалы и встретится с ветеранами войны.

Российский лидер Владимир Путин приедет в Петербург на мероприятия ко Дню прорыва блокады Ленинграда 18 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент принесет цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище и памятнику "Рубежный камень" в Ленобласти. Также российский лидер посетит экспозицию "Память говорит. Дорога через войну" от творческой мастерской "Невский баталист" и осмотрит экспозиции в в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Там же Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее Беглов поздравил горожан с годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

Фото: Piter.TV