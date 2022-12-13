Глава РФ рассказал о том, что страна будет бороться против западных танков.

Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественном концерте, посвященном 80-летию с момента победы в Сталинградской битве. Политик пояснил, что не Москва посылает собственные танки к границам западных стран, однако Кремлю есть, чем ответить на внешние угрозы. Лидер страны уточнил, что страны Европы и Германии пытаются втянуть Россию в новую войну, а также заявляют об этом как "об уже свершившемся факте". Владимир путин пояснил, что те, кто рассчитывает одержать победу на поле боя над РФ, еще не понимают, что современная война с РФ на самом деле будет другой.

Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Владимир Путин, президент РФ

Президент России надеется, что Запад сможет понять простую истину, которая заключается в том, что все россияне "с молоком матери" впитали традиции своего народа. Он назвал граждан поколением победителей, которые путем труда, потом и кровью смогли создать страну, а затем - передать ее в наследство.

Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru