Россия подписала соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Об этом сообщили в РИА Новостях со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу. Документы указал подписать Владимир Путин.
Встреча между представителями России и Абхазии состоялась днем 23 сентября в Москве. От иностранных коллег присутствовал Мераб Кишмария. Гость поблагодарил президента России и чиновников за вклад в обеспечение безопасности республики.
То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности, - это особая благодарность, ваша заслуга в первую очередь, заслуга ваших офицеров и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, министерством обороны обеспечением безопасности.
комментирует соглашение политик
Напомним, что подписание документов одобрил кабинет министров.Они направили к президенту России письмо за подписью. В пятницу подробный текст документа опубликован на официальном сайте правительства.
Сотрудничество между россией и Абхазией началось с момента признания последней как независимого государства.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Тбилиси пострадали 240 протестующих и 80 полицейских.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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