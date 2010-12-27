Документ одобрен Кабинетом министров и Владимиром Путиным.

Россия подписала соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Об этом сообщили в РИА Новостях со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу. Документы указал подписать Владимир Путин.

Встреча между представителями России и Абхазии состоялась днем 23 сентября в Москве. От иностранных коллег присутствовал Мераб Кишмария. Гость поблагодарил президента России и чиновников за вклад в обеспечение безопасности республики.

То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности, - это особая благодарность, ваша заслуга в первую очередь, заслуга ваших офицеров и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, министерством обороны обеспечением безопасности. комментирует соглашение политик

Напомним, что подписание документов одобрил кабинет министров.Они направили к президенту России письмо за подписью. В пятницу подробный текст документа опубликован на официальном сайте правительства.

Сотрудничество между россией и Абхазией началось с момента признания последней как независимого государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Тбилиси пострадали 240 протестующих и 80 полицейских.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

