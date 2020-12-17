Путин подписал указ о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Он подчеркнул, что подарок "скромный, но тем не менее".

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что выплата будет единоразовой. О новой выплате глава государства рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что подарок "скромный, но тем не менее". По его словам, деньги должны поступить на счёт до Нового года.

Гражданам, которые в течение 2020 года оформляли выплаты на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей до 16 лет, подавать новое заявление не нужно, так как ПФР перечислит деньги на основании уже имеющихся документов.

Ранее стало известно, как получить новогоднюю выплату на детей в 5 тысяч рублей.

Видео: kremlin.ru