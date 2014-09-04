  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин откроет памятник Александру III в Гатчине
Сегодня, 16:44
174
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Путин откроет памятник Александру III в Гатчине

0 0

Президент России откроет памятник Александру III 5 июня в столице Ленобласти.

5 июня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в столице Ленинградской области, городе Гатчине. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Установка памятника императору была инициативой Гатчинского музея, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества и осуществлялась в рамках национального проекта "Культура". Известно, что Гатчинский дворцово-парковый ансамбль, был любимой резиденцией императора Александра III. В нем император провел значительную часть своей жизни. Проект скульптуры Александра III, сидящего на троне, создал Владимир Бродарский на основе эскизов Паоло Трубецкого.

Скульптор Владимир Бродарский победил в конкурсе, задачей которого было максимально приблизиться к скульптурному портрету Паоло Трубецкого, в 1899 году изобразившего сидящего на троне императора. 

Фото: Pixabay и Владимир Бродарский. "Модель памятника Александру III для ГМЗ "Гатчина". 

Теги: александр 3, владимир бродарский, гатчина, памятник, путин, столица ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии