Путин откроет памятник Александру III в Гатчине

Президент России откроет памятник Александру III 5 июня в столице Ленобласти.

5 июня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в столице Ленинградской области, городе Гатчине. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Установка памятника императору была инициативой Гатчинского музея, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества и осуществлялась в рамках национального проекта "Культура". Известно, что Гатчинский дворцово-парковый ансамбль, был любимой резиденцией императора Александра III. В нем император провел значительную часть своей жизни. Проект скульптуры Александра III, сидящего на троне, создал Владимир Бродарский на основе эскизов Паоло Трубецкого.

Скульптор Владимир Бродарский победил в конкурсе, задачей которого было максимально приблизиться к скульптурному портрету Паоло Трубецкого, в 1899 году изобразившего сидящего на троне императора.

Фото: Pixabay и Владимир Бродарский. "Модель памятника Александру III для ГМЗ "Гатчина".