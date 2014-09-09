Путин оценил вклад руководства медицины в более успешную борьбу с COVID-19, чем за рубежом

Глава РФ считает, что руководящий состав системы здравоохранения справился с пандемией.

Российский лидер Владимир Путин оценил вклад руководства среднего и высшего звена отечественной медицины в более успешную борьбу с COVID-19, чем во многих развитых странах за рубежом. Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета НКО "Россия - страна возможностей".

Если бы у нас среди руководства люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID-19. И мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет. Владимир Путин, президент РФ

Российский политик сообщил, что в настоящее время система национального здравоохранения отвечает требованиям, необходимым для того, чтобы противостоять вызовам и хорошо выполнять работу. Владимир Путин поблагодарил врачей, которые трудились в условиях пандемии, но также напомнил, что от организации работы в высшей степени зависит итоговый результат.

Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу.

Фото и видео: Kremlin.ru