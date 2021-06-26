Путин обсудил в СБ РФ сотрудничество на постсоветском пространстве

Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности России международное сотрудничество с ближайшими соседями Москвы на постсоветском пространстве. Такое предложение политик внес на заседании, транслировавшемся на телеканале "Россия-24".
У нас по линии правительства этим занимается Алексей Логвинович Оверчук. Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер государства подчеркнул собравшимся чиновникам, что хочет пригласить вице-премьера на заседании СБ РФ для того, чтобы тот сделал сообщение.
Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине.
Фото: Kremlin.ru
Видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти, Россия-24
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