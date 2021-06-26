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Путин обсудил в СБ РФ сотрудничество на постсоветском пространстве

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Глава РФ рассказал о теме заседания сегодняшнего Совета по безопасности.

Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности России международное сотрудничество с ближайшими соседями Москвы на постсоветском пространстве. Такое предложение политик внес на заседании, транслировавшемся на телеканале "Россия-24".

У нас по линии правительства этим занимается Алексей Логвинович Оверчук. Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер государства подчеркнул собравшимся чиновникам, что хочет пригласить вице-премьера на заседании СБ РФ для того, чтобы тот сделал сообщение. 

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине.

Фото: Kremlin.ru

Видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти, Россия-24

Теги: владимир путин, постсоветское пространство, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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