Путин назвал Афганистан приоритетной темой в ходе переговоров с Меркель

Ситуация в Афганистане стала одной из приоритетных тем на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве. Об этом глава Росси сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров.

Движение "Талибан" [запрещено в Российской Федерации] контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства

Владимир Путин

По словам Путина, в отношении Афганистана необходимо прекратить политику по "навязыванию извне сторонних ценностей" без учета исторических, национальных и религиозных особенностей страны.

Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена, и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни.

Владимир Путин

Видео: kremlin.ru