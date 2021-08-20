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Путин назвал Афганистан приоритетной темой в ходе переговоров с Меркель

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Ситуация в Афганистане стала одной из приоритетных тем на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве. Об этом глава Росси сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров. 

Движение "Талибан" [запрещено в Российской Федерации] контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства
Владимир Путин

По словам Путина, в отношении Афганистана необходимо прекратить политику по "навязыванию извне сторонних ценностей" без учета исторических, национальных и религиозных особенностей страны. 

Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена, и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни.
Владимир Путин

Видео: kremlin.ru

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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