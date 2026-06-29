В Москве рассказали об успехах ВС РФ на СВО.

Российские Вооруженные силы в зоне "Центральной" группировки прорвали трехуровневую линию обороны противников глубиной 400 метров. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вести" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru.

Важные события произошли в зоне ответственности группировки "Центр". Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырех участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. Владимир Путин, президент России

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Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru