  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
44
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр"

0 0

В Москве рассказали об успехах ВС РФ на СВО.

Российские Вооруженные силы в зоне "Центральной" группировки прорвали трехуровневую линию обороны противников глубиной 400 метров. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вести" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru.

Важные события произошли в зоне ответственности группировки "Центр". Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырех участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом.

Владимир Путин, президент России

Путин: Россия ждёт эмиссаров США после нормализации ситуации вокруг Ирана.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru

Теги: владимир путин, кремль, сво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии