Путин: РФ поставит бесплатно Африке зерно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней

Москва не оставит нуждающиеся страны мира в продовольственном кризисе.

Россия бесплатно поставит нуждающимся странам Африки продовольствие в том случае, если через 60 дней страна решит не продлевать зерновую сделку с Украиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на международной конференции "Россия - Африка в многополярном мире".

Что еще хотел бы добавить: если мы все-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в Женеве состоялись консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, а также заместителя генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. Дипломат позже отметили, что принято решение продлить черноморскую инициативу не на 120 дней, как делалось ранее, а только на два месяца. МИД РФ также подтвердил, что зерновая сделка будет действовать без каких-либо изменений.

Путин потребовал оперативно пресекать провокации и незаконные акции.

Фото и видео: ТАСС