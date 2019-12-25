Путевки в Турцию и Египет подешевели на 25% на фоне ситуации на Украине

Так, например, минимальная стоимость тура на двоих в Турцию относительно начала прошлой недели сократилась с 70 тыс. рублей до 55 тыс. рублей.

Россияне стали реже отправляться на курорты из-за опасений, связанных с текущей ситуацией на Украине. В этой связи, туристические операторы приняли решение снизить цены на путевки в Египет и Турцию. Цены упали на 20-25%. Об этом сообщил "Коммерсант".

Из-за напряженной геополитической ситуации, туры в Египет и Турцию стали заметно дешевле. Так, например, минимальная стоимость тура на двоих в Турцию относительно начала прошлой недели сократилась с 70 тыс. рублей до 55 тыс. рублей. Кроме того, операторы начали возвращать горящие туры. Аналитики зафиксировали, что продажи падают во всей туристической отрасли. В этой связи, туристические операторы вынуждены искать альтернативные пути заработка.

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