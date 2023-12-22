Путешествие в обратно

На творческом вечере Аллы Одинг прозвучат стихи поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой, Александра Блока, Бориса Пастернака. Также артистка исполнит трогающие душу песни военных лет, а во второй части концерта зрители услышат произведения Иосифа Бродского, Геннадия Шпаликова и других выдающихся творцов своего времени. Концерт-путешествие с головой окунет зрителей в прошлое.
Билеты на творческий вечер можно приобрести по Пушкинской карте.
Фото: ВКонтакте / Молодёжный театр на Фонтанке
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