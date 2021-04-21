Наталья Водянова с детьми отправилась в путешествие по России

Новое трэвел-шоу стартует на видеосервисе Premier 25 апреля.

25 апреля на видеосервисе Premier состоится премьера нового трэвел-шоу "Русские каникулы". В рамках проекта топ-модель Наталья Водянова покажет своим детям, выросшим в Европе, Россию. Трейлер уже появился на YouTube.

Продюсером проекта стал журналист Михаил Зыгарь, сопродюсером выступила создательница "Орла и Решки" Нателла Крапивина. Водяновой принадлежит сама идея шоу.

Проект посвящен возвращению Натальи Водяновой в Россию. Модель попытается посмотреть на страну глазами детей, которые росли за пределами РФ и утратили связь с ней. Вместе с 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом Водянова побывает в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии, в Мурманске, Карелии и на Кольском полуострове. Первый выпуск программы будет посвящен Карелии.

Российская супермодель, филантроп и актриса Наталья Водянова работала на подиуме для Gucci, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton и других домов моды. Она была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В браке с ним родились трое дети: Лукас, Виктор и Нева. В 2010 году пара развелась. Спустя 10 лет Наталья вышла замуж за сына владельца компании LVMH Антуана Арно, которому родила сыновей Максима и Романа.

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Видео: YouTube / Premier