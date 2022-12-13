Пушилин попросил Путина расширить до четырех полос дорогу возле КПП с Ростовской областью

Врио главы ДНР рассказал о ситуации с транспортной связью региона с остальной частью страны.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин попросил в четверг 6 апреля у российского президента Владимира Путина до четырех полос (в два раза) расширить дорогу, которая ведет на Успенку возле контрольно-пропусного пункта с Ростовской областью. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления с докладом перед главой государства в Москве на рабочей встрече. Эксперт заметил, что данная трасса имеет важное значение для связи ДНР с остальной частью страны.

Просьба сделать эту дорогу четырехполосной... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Врио главы ДНР пояснил, что в настоящее время на дороге фиксируются большие очереди на КПП, автомобильные аварии и увеличение транспортного потока влияют не только на жизнеобеспечение граждан республики, но и на стоимость проезда.

Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.

Фото и видео: Kremlin.ru