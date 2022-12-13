Пушилин попросил Путина расширить до четырех полос дорогу возле КПП с Ростовской областью

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин попросил в четверг 6 апреля у российского президента Владимира Путина до четырех полос (в два раза) расширить дорогу, которая ведет на Успенку возле контрольно-пропусного пункта с Ростовской областью. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления с докладом перед главой государства в Москве на рабочей встрече. Эксперт заметил, что данная трасса имеет важное значение для связи ДНР с остальной частью страны.
Просьба сделать эту дорогу четырехполосной...
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Врио главы ДНР пояснил, что в настоящее время на дороге фиксируются большие очереди на КПП, автомобильные аварии и увеличение транспортного потока влияют не только на жизнеобеспечение граждан республики, но и на стоимость проезда.
Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
Фото и видео: Kremlin.ru
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