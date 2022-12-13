Глава ДНР Денис Пушилин отметил улучшение позиций России на авдеевском направлении

Врио главы ДНР предвидит взятие Авдеевки, которое "уже не за горами".

Ситуация в населенно пункте Авдеевка для Вооруженных сил Украины близка к критической, а в сам город киевский режим запретил въезд гражданских лиц, в том числе волонтеров и журналистов. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт добавил, что ситуация в регионе боевых действий развивается достаточно стремительно. Сейчас там работают первый Донецкий армейский корпус. Денис Пушилин добавил, что на СВО работают "ребята с различных направлений". Врио главы ДНР добавил, что бойцы тяжелыми усилиями, интенсивными темпами приближают освобождение Авдеевки из-под контроля ВСУ.

Пушилин сообщил об отсутствии угрозы жизни начальника полиции Мариуполя.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live