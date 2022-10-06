Пушилин назвал диверсии со стороны ВСУ одной из причин проблем с водоснабжением в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назвал диверсии со стороны ВСУ одной из причин проблем с водоснабжением в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, основные усилия направлены на сохранение действующего графика снабжения потребителей. Также Пушилин заявил о перебоях с энергоснабжением на юге России, возникшие ввиду жаркой погоды, и изношенность коммунальных сетей. Глава ДНР добавил, что в случаях, когда воду не получается подать, организовывается ее подвоз для жителей.
Ранее мы сообщали, что в ДНР сообщили об обнаружении на юге республики схрона украинских диверсантов.
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