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Пушилин назвал диверсии со стороны ВСУ одной из причин проблем с водоснабжением в ДНР

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По его словам, основные усилия направлены на сохранение действующего графика снабжения потребителей.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал диверсии со стороны ВСУ одной из причин проблем с водоснабжением в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, основные усилия направлены на сохранение действующего графика снабжения потребителей. Также Пушилин заявил о перебоях с энергоснабжением на юге России, возникшие ввиду жаркой погоды, и изношенность коммунальных сетей. Глава ДНР добавил, что в случаях, когда воду не получается подать, организовывается ее подвоз для жителей.

Ранее мы сообщали, что в ДНР сообщили об обнаружении на юге республики схрона украинских диверсантов.

Видео: Одноклассники / Вести

Теги: водоснабжение, вооруженные силы украины, денис пушилин, диверсии, днр
Категории: Лента новостей,

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