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Пулково разыскивает специалиста по отпугиванию птиц и диких животных
Сегодня, 21:05
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nadezhda_sib

Пулково разыскивает специалиста по отпугиванию птиц и диких животных

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Требуется кандидат с опытом работы от 1-3 лет.

Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" нуждается в орнитологе. Вакансия появилась на сайте HeadHunter. 

Организация ищет человека, в обязанности которого будет входить выявление зон активности птиц и диких животных на аэродроме, применение спецсредств по борьбе с ними, ведение отчетной документации и так далее. 

Среди требований — профильное средне-специальное образование, опыт работы в этой сфере, опыт вождения не менее трех лет. 

Размер заработной платы не указан. 

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Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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