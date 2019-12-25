Пулково разыскивает специалиста по отпугиванию птиц и диких животных

Требуется кандидат с опытом работы от 1-3 лет.

Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" нуждается в орнитологе. Вакансия появилась на сайте HeadHunter.

Организация ищет человека, в обязанности которого будет входить выявление зон активности птиц и диких животных на аэродроме, применение спецсредств по борьбе с ними, ведение отчетной документации и так далее.

Среди требований — профильное средне-специальное образование, опыт работы в этой сфере, опыт вождения не менее трех лет.

Размер заработной платы не указан.

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