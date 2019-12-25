Психолог Кичаев рассказал, как справиться с осенней депрессией

По словам эксперта, есть три основных стрессовых фактора: геополитический, личностный и природный.

Психолог Александр Кичаев рассказал, как справиться с осенней депрессией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, есть три основных стрессовых фактора: геополитический, личностный и природный. Он также подчеркнул, что из-за осеннего изменения климата люди больше предрасположены к психическим расстройствам. Кичаев посоветовал увеличить количество ярких пейзажей дома. Также психолог заявил, что у человека меняется поведенческая реакция, то это уже повод задуматься.

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Фото: Piter.tv