Псаки: решения по России должны принимать все страны НАТО

В Белом доме рассказали о коллективном ответе на нападения.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки пояснила, что потенциальные военные решения по России должны принимать все страны НАТО. Такое мнение чиновница высказала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. В США призывают участников Североатлантического альянса к коллективной выработке условий, а не принятия мер в индивидуальном порядке. Таким образом спикер Белого дома прокомментировала падение в Загребе беспилотного летательного аппарата, предположительно, советского производства. Ряд СМИ опубликовал материалы о том, что также произошло несанкционированное вторжение в воздушное пространство Польши.

Это рассматривается руководством НАТО. Затем идет обсуждение среди партнеров НАТО относительно того, как отвечать. Однако ничьим интересам не отвечает ввязывание в войну с Россией, сопровождающуюся эскалацией. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В США объяснили, что если речь действительно идет о нападении, то ответ дается коллективными усилиями, а не в индивидуальном порядке, а решение принимается не одной страной.

Псаки заявила о нежелании США начинать третью мировую из-за Украины.

Фото и видео: Белый дом