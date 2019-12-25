Псаки: обсуждение вопроса отмены санкций возможно в случае деэскалации со стороны России

В Вашингтоне рассказали, что не делают прогнозов или оценок.

Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила о том, что обсуждение вопроса отмены санкций возможно в случае деэскалации со стороны России. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. В СМИ спросили у спикера о том, какие шаги должны предпринять российские власти для того, чтобы западные ограничения были сняты с Москвы.

Я не собираюсь делать тут прогнозы или давать оценки. Если он (Владимир Путин) начнет делать шаги по деэскалации, уверена, что мы сможем об этом поговорить. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Администрация США не уточнила на брифинге, поддерживает ли призыв Владимира Зеленского к немедленному приему Украины в Евросоюз. Псаки добавила, что этот вопрос надо решать странам - участницам европейского сообщества. Чиновница напомнила прессе о том, что США не являются членами ЕС. Вашингтон поддерживает стремления любого государства по присоединению к любой организации.

Псаки: санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки.

Фото и видео: Белый дом