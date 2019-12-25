Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского

В Белом доме заявили о полной поддержке украинского президента.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки не ответила на вопрос журналистов о том, будут ли США спасать украинского президента Владимира Зеленского в случае такой необходимости. Чиновница провела в Белом доме брифинг, посвященный реакции Вашингтона на начало военной операции РФ на Донбассе. Спикер не смогла объяснил прессе, отправят ли американцы войска в регионе ради того, чтобы вызволить иностранного политика, если того захотят предать суду или захватят.

Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что не хотят сейчас вдаваться в вопросы безопасности, но при этом США предоставляют Зеленскому всевозможную поддержку. Страна ожидает, что многие граждане Украины решат отправиться на территорию соседних стран как беженцы. Вашингтон поддерживает по данной ситуации контакты с Европой ради формирования условий для размещения беженцев.

Noize MC выпустил клип "Столетняя война" на фоне событий в Донбассе.

Фото и видео: Белый дом

