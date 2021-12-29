Проживающие в ЛНР и ДНР россияне могут быть призваны на военную службу в России

Эксперт назвал условия призыва.

Проживающие в самопровозглашенных ЛНР и ДНР россияне могут быть призваны на военную службу в России. Такое заявление в интервью журналистами ТАСС сделал первый заместитель руководителя комитета Государственной Думы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий. ЭКсперт заметил, что такое решение ВС РФ может принять по желанию этих граждан. В случае призыва, это население будет находиться в момент военной службы на территории России.

Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию. Виктор Водолацкий, эксперт

По словам специалиста, в настоящее время для России вопрос обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения является одним из основных приоритетов, который обсуждается во время встреч высокопоставленных чиновников с жителями Луганской и Донецкой народных республик Донбасса. Сейчас граждан беспокоит возможное вторжение Киева на неподконтрольную ему территорию.

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Фото: Piter.tv

