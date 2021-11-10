"Русские витязи" прибыли в Дубай для участия в Dubai Airshow 2021

Международный салон стартует 14 ноября.

Экипажи авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи" прибыли в Дубай (ОЭА) 10 ноября. Там они выступят на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на Минобороны РФ.

В авиасалоне примут участие многоцелевых истребителях Су-30СМ. Они продемонстрируют групповые фигуры "петля Нестерова", "бочка", "вираж". Также пройдет парный, одиночный и встречный пилотаж.

Пунктом отправления в ОАЭ стал город Кубинка в Московской области. Пришлось сделать две пересадки. Специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество доставил самолет Ил-76.

Перед выступлением экипажи проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки. Сам демонстрационный показ состоится на аэродроме Аль-Мактум. Авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. Также в нем примут участие компании "UAE Air Force", "US DOD", "Airbus" и другие.

Видео: Telegram / РИА Новости