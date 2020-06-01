Протоколы на нарушителей "масочного" режима в Петербурге в мае не выписывались массово

Экстренные меры применялись только к тем горожанам, которые вели себя неадекватно.

Представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили о выписанных протоколах о нарушении "масочного" режима в Петербурге за минувший месяц май. Как сообщил "Петербургский дневник" 1 июня, число случаев составления проколов за такие нарушения не превышают 0,5% от общего числа нарушений "антикоронавирусных" правил в мае.

Данные меры применялись только к некоторым горожанам, которые, по мнению правоохранительных органов, вели себя неадекватно. Например, однажды протокол составили в отношении гражданина, который хотел пройти в супермаркет без средств индивидуальной защиты. Сотрудники магазина в ответ на агрессивные требования были вынуждены вызвать полицию.

В Роспотребнадзоре отметили, что Петербург еще не готов для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. Замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по региону Ирина Катаева отметила, что для каждого этапа есть свои показатели. Чтобы начать первый этап, необходимо 50% свободных коек. В городе свободно почти 39%.

Режим повышенной готовности в Северной столице смягчили с первого июня. Так, например, носить маски и перчатки на улице больше не является обязательным.

Фото: Piter.tv