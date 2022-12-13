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Против супругов Чекалиных возбудили дело об уклонении от налогов

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СК РФ обвиняет чету блогеров.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов в размере 300 миллионов рублей против супругов-бизнесменов Валерии и Артема Чекалиных, которые зарабатывали в интернете на проведении "фитнес-марафонов". В надзорном ведомстве полагают, что в период с июль 2020 года по июль 2022 года пара применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом в 150 миллионов рублей ежегодно, так как находилась в статусе ИП. Однако следователи уверены, что по факту супруги получали гораздо больший доход от своей деятельности. Однако они решили не переходить на общую систему налогообложения. В результате мужу Валерии и ее родственникам пришлось открывать ИП, куда стали перечисляться доходы от блога.

Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

пресс-служба СК РФ

В СК РФ пояснили, что таки м образом Валерия Чекалина незаконно раздробила собственный бизнес и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.

СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

Теги: блогер, валерия чекалина, москва, неуплата налогов, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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